Il presidente del Lille su Leao: "Offerta del Milan difficile da rifiutare"

Intervistato da RMC Sport, Gerard Lopez, presidente del Lille, ha parlato così della cessione di Rafael Leao al Milan per 35 milioni di euro: "Questa è un'offerta difficile da rifiutare per il giocatore, il suo entourage e anche per il club. È un'offerta interessante".