Il presidente del Lione: "Juve non è la priorità per Aouar. Mai ricevuto offerte"

Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha parlato a La Gazzetta dello Sport affrontando anche l'argomento relativo a Houssem Aouar, centrocampista nel mirino della Juventus: "Non penso che la Juve sia la priorità di Aouar. E non ho mai ricevuto offerte da Torino, salvo per giocatori di seconda fascia di cui però non ricordo i nomi. Matuidi? Un leader positivo che incarna tecnica e esperienza. Ci avevamo già provato l’estate scorsa. Visti i tempi sarà dura per tutti sul mercato. Ma se Blaise rivede le sue esigenze e la Juventus lo libera, potrebbe essere un rinforzo formidabile".