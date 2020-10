Il presidente del Portogallo: "CR7 viene dall'estero, non ha a che fare con la nostra situazione"

Il presidente della repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, ha augurato pronta guarigione a Cristiano Ronaldo. Attualmente in visita ufficiale in Belgio, ha dichiarato: "Ho saputo, gli auguro ogni bene e ho parlato con la Federcalcio, che ha un sistema di test fatti ogni giorno. I giocatori provengono da paesi diversi, c'è un controllo immediato di ogni situazione. Gli ho gatto gli auguri e domani sosterremo la squadra, sapendo che ci sono già state partite molto recenti in questa competizione in cui abbiamo giocato senza Cristiano Ronaldo ed è per questo che abbiamo vinto e fatto una grande partita. È ovvio, che implicala quarantena, un sacrificio personale, familiare e professionale".

Rebelo de Sousa ha sottolineato che Cristiano Ronaldo "È asintomatico. Cristiano è risultato positivo, ha ripetuto il test per confermare ed è risultato nuovamente positivo".

"È evidente che a quanto pare Cristiano Ronaldo è venuto dall'estero e, quindi, non è una realtà che ha a che fare con la situazione in Portogallo. Ma ci permette sempre di ricordare qui, in Belgio, come in Europa in generale e nel Mondo, che questo non è solo un fenomeno che riguarda il Portogallo, ma che attraversa i confini. È molto difficile fermarlo. Rimane una sfida importante per tutti i governi e paesi. La collaborazione europea è essenziale".