Il presidente dell'Atletico su Morata: "Se la Juve lo vorrà dovrà pagarlo. Adesso è nostro"

vedi letture

Il presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha parlato di Alvaro Morata ai microfoni di El Larguero: "Si merita tutto quello che sta facendo, lotta sempre tantissimo per segnare e si vede. Sembra che abbia davvero trovato la strada giusta. È comunque ancora un giocatore dell'Atletico, in prestito per due anni alla Juventus che ha un'opzione per il suo acquisto. Se i bianconeri lo vorranno lo dovranno pagare".