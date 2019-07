Il pressing Atletico smuove la trattativa: Napoli, assalto finale per James

L'allarme a Dimaro è scattato nella giornata di domenica, quando l'Atletico Madrid sembrava pronto a lanciare l'assalto per assicurarsi James Rodriguez. Il Napoli ha così deciso di passare all'azione e di muoversi in tempo per evitare la beffa. Forte del gradimento del colombiano, il ds azzurro Cristiano Giuntoli nella giornata di ieri è volato a Madrid per chiudere l'affare con l'agente Jorge Mendes e il Real.

È il momento di assicurarsi James. Il Napoli si prepara dunque alle ore decisive della trattativa. Il dirigente azzurro è partito per la missione James e dovrà rientrare in Italia con l'affare fatto. De Laurentiis ha capito di non poter più temporeggiare e il pressing dei colchoneros ha spinto il Napoli ad affrettarsi, con il patron azzurro pronto a versare 42 milioni di euro dilazionati in tre anni per assicurarsi l'ex Bayern e regalarlo al prato verde del 'nuovo' San Paolo.

Ancelotti lo attende a Dimaro. Ieri in conferenza il mister partenopeo ha ribadito ancora una volta il gradimento verso il ragazzo, già allenato a Madrid e a Monaco di Baviera. Non c'è due senza tre, ma serve chiudere la trattativa: il Real preferisce cederlo al Napoli per non rinforzare i rivali cittadini, anche per questo la fumata bianca sembra destinata ad arrivare entro le prossime 48 ore. Per poi presentare James ai tifosi verso la fine del ritiro in Trentino, il 22 o 23 luglio. I sostenitori napoletani, vista la contromossa azzurra, tornano a essere fiduciosi all'affare James.