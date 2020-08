Il primo acquisto del Milan: Pierre Kalulu, talento scippato al Lione

Quando si parla di giovani, non bisogna mai esprimere giudizi prematuri o, peggio ancora, farsi trascinare dai video presenti in rete che mettono in risalto solo gli aspetti positivi. Spesso le attese sono eccessive e basta poco per bruciarsi, soprattutto agli occhi dei tifosi. Quelli del Milan dovranno avere molta pazienza prima di poter ammirare - forse - le qualità del primo acquisto della nuova stagione. Pierre Kalulu, terzino destro classe 2000, è stato scippato dai rossoneri al Lione, che non è riuscito a convincere il ragazzo a rinnovare il contratto.

Personalità ed equilibrio - Sembrava un affare utile per il fantomatico progetto giovane guidato di Ralf Rangnick, ma le strade col manager tedesco si sono bruscamente separate (senza mai incontrarsi realmente) qualche settimana fa. Resta comunque un'operazione condotta dal duo Moncada-Maldini, quindi il Milan crede nel talento di Kalulu e ha intenzione di puntarci. Chi lo conosce racconta di un giocatore dalla spiccata personalità e dalle innate doti tecniche, oltre che estremamente equilibrato, attento in entrambe le fasi. Già capitano dell’Under-19 del Lione, ha margini di crescita molto ampi; è un destro naturale, fisico asciutto e agile e una leggerezza nella corsa molto simile a quella di Nelson Semedo. Il Milan, probabilmente, ripartirà da Andrea Conti e Davide Calabria, ma ha già in casa il terzino del futuro.