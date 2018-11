Il primo derby di Genova. Dal 14 agosto non è più lo stesso

La prima volta dal 14 agosto. Da quando tutto è cambiato, Genova è una città che deve ancora riprendersi dal crollo del ponte Morandi e le responsabilità sono ancora lì, in attesa che qualcuno se ne faccia carico. O sia chiamato a risponderne. La prima volta dal 14 agosto, arriva il derby di Genova. Nel segno della tragedia che ha colpito, spezzato e poi unito le due anime di una città. Divisa, a livello di tifoseria, da una rivalità accesa come poche altre in Italia. Unita, nella risposta comune al dramma. Non ci sono bandiere o colori che tengano. Poi, domani sera c'è il derby.

A Genova, calcisticamente, si vive anche per le ore che precedono la stracittadina e per i giorni che la seguono. La sfida più bella d'Italia, per molti osservatori. Più colorato del derby di Milano, senza le tensioni che affliggono quello di Roma. Il primo a essere giocato sia in Serie A che in Serie B. Diverso, a modo suo. Lo sarà una volta di più. Perché in campo andranno Genoa e Sampdoria, la rivalità calcistica non si può e non si deve dimenticare. Sugli spalti, però, una volta tanto forse è anche il tempo della retorica. Di guardarsi attorno e riconoscere nel proprio avversario un concittadino. E nei suoi occhi la stessa ferita.