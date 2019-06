Il primo giorno da interista di Antonio Conte

© foto di Insidefoto/Image Sport

Per chiedere quanti scudetti ha vinto la Juventus ci sarà tempo. Non avverrà nell’immediato, perché dopo la presentazione social, con annesse interviste ai canali ufficiali, Antonio Conte non ripeterà in conferenza stampa. Non nell’immediato, almeno. Nel frattempo, dopo la firma e la 48 ore madrilena coi vertici della società, il tecnico salentino ha vissuto ieri il suo primo giorno da interista a tutti gli effetti.

SEDE E APPIANO - Nella sua giornata milanese, prima la sede e poi il centro sportivo. La prima cambierà nel giro di un paio di settimane, ma Conte l’ha visitata comunque in mattinata, per prendere familiarità col nuovo ambiente. Non ha incrociato Beppe Marotta e Steven Zhang, entrambi rientrati solo nel tardo pomeriggio. Mentre l’ex ct, appunto, faceva il suo esordio al centro sportivo Suning. Senza calciatori, ovvio, ma sarà la sua casa, questa sì, per un po’ di tempo e ambientarsi aiuta.

NASCE LA NUOVA INTER - Che con Ausilio vi sia stato o meno un vertice di mercato, in fin dei conti, poco cambia. Sono i giorni in cui prende comunque forma quella che sarà l’Inter di Conte. L'avvicinamento al 30 giugno, scadenza capestro per i bilanci di qualsiasi società, sarà vissuto con maggiore calma rispetto a un anno fa, da queste parti: fuori dal settlement agreement, coi conti sempre più in regola, l’impressione è che la via delle plusvalenze per l’Inter possa assumere i tratti "comodi" della cessione di un big. Oltre alle solite operazioni in uscita, infatti, molto passa da quelle di Mauro Icardi e Ivan Perisic: entrambi sono sull’uscio e quasi tutti lo sanno. Ragion per cui l’Inter dovrà soprattutto evitare di farsi prendere per il collo, dettare tempi e modi delle trattative. È anche da qui che nasce la nuova Inter di Conte.