Hellas Verona in vantaggio sul Brescia al minuto 50 grazie a Eddie Salcedo. Il classe 2001 è bravissimo a staccare e colpire di testa sul perfetto calcio d'angolo di Miguel Veloso, battendo un incolpevole Joronen. Dopo la rete grande emozione per Salcedo, al suo primo centro in Serie A.