Il primo gol di Vignato col Bologna, la promessa che si ispira a Coutinho

Emanuel Vignato sboccia per la prima volta davanti a una telecamera al fianco di Francesco Totti. Si scalda per la gara contro la Roma e il Pupone lo osserva e lo apostrofa sorridendo, con una battuta sulla differenza d'età. Classe 2000, italo-brasiliano, il trequartista arrivato dal Chievo Verona ha siglato oggi il primo gol della sua carriera con la maglia del Bologna. Quello dei giovani di Sinisa Mihajlovic, che oggi in Coppa Italia ha messo in campo tanti giovani. Atteso da tempo a Bologna, dopo l'accordo trovato a gennaio, Vignato si sta inserendo nello scacchiere rossoblù e la rete odierna può essere un primo importante passo del suo percorso.

"Mi ispiro a Coutinho" Non ha scelto uno dei mostri sacri del calcio mondiale ma certamente ha preso, come esempio, uno che lo può ricordare per fisico, ruolo e potenzialità. "Mi ispiro a Coutinho". Che in Italia è stato meteora all'Inter che però l'ha a lungo rimpianto per quel che ha fatto al Liverpool, al Bayern, e ora può fare al Barcellona ancora una volta dopo gli iniziali flop. Vignato è una delle promesse del calcio nostrano, e se l'escalation prenderà il via, Mancini dovrà prenderlo in considerazione in futuro perché già l'Italia Under 17 lo ha dovuto strappare al Brasile Sub17 dove già aveva esordito.