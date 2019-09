© foto di Federico Gaetano

"Dovevamo riscattarci dopo la brutta prestazione contro il Brescia e, nonostante la sconfitta, ci siamo riusciti. Abbiamo messo il primo mattone per la nostra ripartenza", così Rolando Maran, tecnico del Cagliari, dopo il ko con l'Inter, la seconda sconfitta in campionato in altrettante gare.

Rispetto alla sconfitta con il Brescia la crescita della squadra di Maran è stata evidente, con i sardi che sono stati capaci di mettere in difficoltà una corazzata come quella nerazzurra. Olsen fra i pali ha portato sicurezza e nonostante i due gol subiti non ha fato rimpiangere Cragno. Il centrocampo è sicuramente l'arma vincente su cui costruire la salvezza del Cagliari, anche con la linea a cinque come si è visto contro l'Inter: Pellegrini e Nandez sulle fasce, Nainggolan davanti alla difesa con Rog e Ionita a completare il reparto.

Dopo la sosta Maran potrà contare anche su un Giovanni Simeone a pieno regime. Il Cholito è entrato nella ripresa ed portato fisicità al reparto avanzato. Deve ancora trovare la giusta intesa con i compagni, la sosta viene in aiuto. Fra 15 giorni inizierà il vero campionato del Cagliari.