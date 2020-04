Il Primo Ministro inglese Boris Johnson ricoverato in terapia intensiva per Coronavirus

Il Primo Ministro britannico Boris Johnson è stato trasferito in terapia intensiva, secondo quanto riportato da diversi media fra cui la BBC. Johnson era risultato positivo al Coronavirus oltre una settimana fa e nella mattinata di oggi era stato ricoverato in ospedale, sebbene le sue condizioni non sembrassero così gravi. Nel pomeriggio c’è stato un peggioramento, da qui lo spostamento in terapia intensiva nelle ultime ore al St. Thomas Hospital.