Il primo punto (e forse ultimo) di Ventura. Uno scossone che non serviva

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una giornata che sicuramente in casa Chievo non verrà dimenticata molto presto. No, non è il pareggio con il Bologna a lasciare il segno, bensì tutto quello che è successo dopo.

Con il punto guadagnato oggi, il primo della gestione Ventura, il Chievo ha finalmente cancellato la penalizzazione e dopo dodici giornate si trova a quota zero in classifica. La salvezza resta lontana e complicata, ma non vedere più il segno negativo in classifica può far bene al morale.

Il primo punto di Ventura però potrebbe essere anche l'ultimo. Il tecnico del Chievo infatti subito dopo la partita ha deciso di rassegnare le dimissioni, con grande sorpresa sia della squadra che della società. Adesso il club di Campedelli dovrà decidere cosa fare, se richiamare D'Anna in panchina o trovare un nuovo tecnico. Quel che è certo è che questo scossone non fa sicuramente bene al Chievo: negli anni il club clivense ci ha abituato a grandi imprese, quest'anno agguantare la salvezza sembra una missione davvero impossibile.