Il primo "sogno" del Barça: violato Old Trafford. Non era mai successo

Il primo "sogno" del Barcellona. L'1-0 in casa del Manchester United, se da un lato non chiude il discorso semifinali, fa comunque felici i blaugrana. La vittoria di oggi è infatti la prima nella storia del Barça all'Old Trafford, il Teatro dei Sogni. Di tutti, ma non dei culès, che finora avevano battuto il Manchester in giro per il mondo: al Camp Nou, all'Olimpico, a Wembley. Mai all'Old Trafford, prima di oggi.

Una prima che va di pari passo con la statistica: il Barcellona ha infatti conquistato la qualificazione al turno successivo in 40 delle 42 occasioni in cui ha vinto la gara di andata fuori casa. Gli unici precedenti risalgono a oltre 30 anni fa: 1980 col Colonia, 1984 col Metz. Tempi lontani. Meno di quelli che riguardano il Manchester United, oggi lontanissimo dall'impegnare davvero Marc-André ter Stegen: era infatti dal 2005 che i Red Devils non concludevano una partita di Champions senza alcun tiro in porta.