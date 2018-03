Il primo tempo perfetto di Gianluigi Buffon

© foto di www.imagephotoagency.it

"Non dev'essere una passerella". Questo era il pensiero di Gianluigi Buffon sulla sua ultima partita in Nazionale. Lo sarebbe stata con la disfida con la Svezia, in uno 0-0 che non lo aveva mai visto protagonista - se non sulla decisione di lanciarsi in attacco, nel finale -, non lo è stato a Manchester, in un primo tempo decisamente poco emozionante, se non per due grandi parate, prima sul colpo di testa ravvicinato da parte di Di Maria, poi sul diagonale, da due passi, del compagno di squadra Gonzalo Higuain. Filtrante, ancora una volta, straordinario del Fideo per il Pipita, incapace di realizzare l'1-0.

È comunque un primo tempo perfetto per Buffon, 40 anni da compiere, con l'intenzione (forse?) di proseguire in Nazionale anche dopo queste due partite in Inghilterra. Da capire se raggiungerà l'Europeo del 2020, anche se per ora è troppo presto.