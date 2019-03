Il primo tempo perfetto: Juve-Atletico 1-0. CR7 gol, Berna show

Fonte: Inviato a Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri non poteva chiedere di meglio. Chiamata a rimontare il 2-0 del Wanda Metropolitano, la sua Juventus scende in campo cattiva e convinta, sfodera un primo tempo da incorniciare e tona negli spogliatoi in vantaggio 1-0. A sbloccare la gara ci ha pensato Cristiano Ronaldo: secondo gol europeo in questa stagione, su assist di Federico Bernardeschi. Show assoluto dell’ex Fiorentina, fin qui migliore in campo: dopo l’assist ha provato a mettersi in proprio, su punizione e poi addirittura in rovesciata. Nulla da fare, almeno per ora, ma la Juve può accontentarsi dell’1-0 e di una gran prima frazione di gara. Ora, basta non fermarsi. Note a margine: Allegri non poteva chiedere di meglio neanche dalla curva. Nei primi minuti di gioco la tifoseria della sud, tornata a sostenere la squadra dopo la sospensione dello sciopero, ha infatti esposto uno striscione per il livornese: “Il leone non si cura dell’opinione di 100 pecore, forza e onore mister Allegri”.