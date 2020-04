Il primo tutor di Cristiano Ronaldo: "Questo stop, a 35 anni, gli servirà per ricaricare le pile"

Leonel Pontes è stato il primo tutor di Cristiano Ronaldo. Scoprì il suo talento a 11 anni, portandolo allo Sporting Lisbona. "Mi lega a Ronaldo un rapporto di amicizia anche con la sua famiglia. Diciamo che abbiamo lo stesso sangue ”isolano” e ciò ha reso il nostro legame ancora più stretto", ha detto alla 'Gazzetta Sportiva' Pontes, che prosegue. "Questo riposo, a 35 anni, gli farà bene per recuperare le pile, conservare fame e voglia di allenarsi. La cosa incredibile non è che sia così forte a questa età, ma è la costanza: non è umano stare al top per così tanti anni, cambiando tanti Paesi,tante squadre e pure tante posizioni".