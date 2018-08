Il problema a sinistra e la luce Gervinho. Il Parma riflette, sabato c'è CR7

Con i primi 180 minuti alle spalle, di cui 90 giocati ad alto ritmo e meritando il vantaggio (i primi 60 con l'Udinese, i primi 30 di oggi) e altrettanti disputati con scarsa velocità e subendo tre gol che riducono a uno solo i punti in classifica, il Parma si trova a riflettere sulle problematiche di un approccio alla Serie A non semplice, come era normale che fosse anche alla luce di un mercato condotto in grande ritardo, e sull'imminente visita di un Cristiano Ronaldo furioso per non aver timbrato il cartellino con la consueta regolarità nelle sfide contro Lazio e Chievo Verona.

In questo momento la problematica principale riguarda la facilità con cui gli avversari sfondano sulla sinistra, Machis al Tardini e Lazzari oggi: il duo Gobbi/Dimarco al momento non offre quelle garanzie difensive che il Parma aveva acquisito l'anno scorso spostando Gagliolo come fluidificante, una scelta che potrebbe essere presto riproposta. Ma tra la pochezza offensiva dimostrata oggi dai vari Di Gaudio, Ceravolo e Da Cruz, brilla sicuramente la luce di Gervinho, capace di costruisce due occasioni pericolosissime nel giro di pochissimi minuti, quelli che D'Aversa gli ha concesso dopo una sola settimana di allenamenti con la squadra. Da questa piccola buona notizia dovrà ripartire il Parma, magari con un'auspicabile crescita di condizione dopo la sosta.