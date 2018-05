Il problema del prezzo impossibile di Gianluigi Donnarumma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quando Gianluigi Buffon passò dal Parma alla Juventus, nel 2001, i bianconeri pagarono ai ducali per il portiere ventitreenne 52,8 milioni di euro. Fatto un rapido calcolo coi rivalutatori monetari, oggi quella cifra equivarrebbe a circa 69,33 milioni di euro. Sorge dunque spontanea la domanda: quanto vale, esattamente, Gianluigi Donnarumma? In estate avrà diciannove anni, ovvero quattro in meno rispetto a quando Buffon passò dal Parma alla Juve.

Da Via Aldo Rossi filtra una richiesta da 70 milioni di euro, ovvero la stessa cifra, più o meno, spesa allora dalla Vecchia Signora se riportata ai prezzi inflazionati di oggi. Fare paragoni con altri estremi difensori è impossibile: il secondo portiere più costoso della storia è Ederson, costato al Manchester City 40 milioni di euro per prenderlo a ventiquattro anni dal Benfica.

Il problema è che non c'è ancora stato un maxi trasferimento per un estremo difensore ed è per questo che fissare un prezzo è impossibile. Jan Oblak, David de Gea, Thibaut Courtois, Alisson. Tutti pronti a trasferirsi, chi da più tempo chi da un lasso inferiore, ma per adesso rispettivamente ancora ad Atletico Madrid, Manchester United, Chelsea e Roma. Anche Manuel Neuer è stato protagonista di un grande trasferimento, il terzo più costoso della storia nel ruolo, ma nel 2011 e per 30 milioni dallo Schalke 04 al Bayern Monaco.

Non erano, ancora, i prezzi drogati di oggi e dunque si attende ancora il primo portiere che segnerà il passo. Per tutti gli altri. Anche con quattro anni in meno rispetto a quel Buffon, però, e messi i prezzi sullo stesso piano, questo Donnarumma vale più del numero uno della Juventus?