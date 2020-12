Il prof e l'esame d'italiano di Suarez: "Una sufficienza stirata, ma gliela ridarei"

Lorenzo Rocca, è l'esaminatore dell'Università per Stranieri di Perugia, che il 17 settembre scorso ha esaminato l'italiano di Luis Suarez, attaccante che la Juventus voleva portare in Italia ma che aveva bisogno del passaporto europeo per poter vestire la maglia bianconera. Da ieri il professore ha una posizione alleggerita all'interno delle indagini sull'esame stesso, visto che i pm guidati da Raffaele Cantone hanno dato parere favorevole a far cadere l'interdizione dai pubblici uffici. La Repubblica lo ha brevemente intervistato al termine dell'incontro col Gip: "Non ho mai parlato con la Juventus, né con Paratici, né con altri. I vertici dell'Ateneo disponibili nei confronti del club? La loro fede calcistica ha avuto un peso". Poi gli viene chiesto se Suarez era davvero pronto per superare l'esame B1 di italiano: "Stirato, ma sì. L'esame è parlato, c'è la comprensione, l'ascolto. Sapeva rispondere". Ma aveva le risposte prima di fare l'esame? Abbiamo chiarito col pm. I pdf con le domande inviate dalla preparatrice Spina? Questo va chiesto a lei. Sono sue iniziative. Con Suarez io non ho avuto alcun tipo di rapporto". Se domani rifacesse l'esame, conferemerebbe la sufficienza a Suarez? "Stirandola un po', sì".