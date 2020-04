Il progetto Juve è già un passo avanti. Solo due i giocatori in scadenza e Dybala non preoccupa

Questi avrebbero dovuto essere i mesi delle decisioni per l’estate e alcune sarebbero arrivate in automatico con le partite importanti di campionato, i “dentro o fuori” in Europa. Un giocatore che non ha spazio: ceduto. Un allenatore che fa risultati: confermato. Senza il campo però è tutto più difficile. La Juventus però - sottolinea La Gazzetta dello Sport - almeno in questo ha un vantaggio: la rosa potenzialmente è già strutturata per la prossima stagione.

Capitani in scadenza - La Juventus ha solo due giocatori in scadenza nel 2020 e certo non sono un problema: Gigi Buffon e Giorgio Chiellini. Già a inizio stagione il piano era chiaro - decidere insieme, con la disponibilità della società ad allungare in caso di volontà dei due capitani - e per Chiellini in particolare il rinnovo è in sostanza cosa fatta. Il prolungamento più atteso, al momento, è quello con Dybala, che però è legato alla Juve fino al 2022: non c’è fretta, perché l’agente è bloccato in Argentina e questo non è il momento per firmare nuovi contratti. Meglio aspettare che arrivino tempi migliori. Il grosso del gruppo insomma ha scadenze lontane, dal 2022 al 2024, con Ronaldo ad attrarre ovviamente tante attenzioni: è legato alla Juventus per un paio di campionati ancora e, come succede normalmente per i campioni, avrà ampia libertà di decidere modi e tempi per l’ultima parte della sua carriera.