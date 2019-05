© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nelle prime 21 giornate di campionato, quando il Bologna era guidato da Filippo Inzaghi, di Mattia Destro si erano completamente perse le tracce. Qualche sporadica apparizione, tante panchine e zero gol segnati.

Poi, con l'arrivo di Sinisa Mihajlovic, tutto è cambiato, almeno a livello puramente statistico. 3 minuti di campo alla prima del serbo in panchina contro l'Inter, quindi la presenza da titolare nella successiva contro il Genoa. E il primo gol stagionale che ha regalato 1 punto al Bologna.

Un infortunio alla coscia lo ha tenuto fuori nelle successive 5 gare, ma alla 29esima ecco la seconda svolta stagionale: ingresso in campo nei minuti di recupero della gara col Sassuolo e immediato gol vittoria. Con tanto di nuovo infortunio durante l'esultanza e altro stop di 5 giornate.

Alla 35esima il rientro con gol contro il Milan, quindi altri 66 minuti senza gol col Parma e la rete, decisiva per la salvezza, nel 3-3 di ieri contro la Lazio.

Un bottino totale che in numeri assoluti non è certo eccezionale, ma che se letto in termini parziali (ovvero dall'arrivo di Mihajlovic) assume una rilevanza incredibile: 6 presenze, 228' giocati e 4 gol. In pratica uno ogni 57 minuti.