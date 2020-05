Il PSG all'assalto di Pellegrini: i numeri lo porterebbero a essere uno dei top in Ligue 1

Quello di Lorenzo Pellegrini è e sarà uno dei nomi centrali per il prossimo mercato. Il Paris Saint-Germain di Thomas Tuchel è da tempo sulle tracce del calciatore ma l'intenzione da parte dei parigini di andare all'assalto per il classe '96 di Roma è emerso solo nelle ultime settimane. La luce verde per l'offerta sarebbe totale: Pellegrini è considerato un giocatore capace di adattarsi in più posizioni e ruoli e dunque perfetto anche per variazioni di modulo da parte dei parigini.

Clausola e futuro Pellegrini ha una clausola d'uscita, pagabile in due tranche, da 30 milioni di euro. Una cifra che nel corso dei mesi ha messo sull'attenti più club ma che per adesso ha visto il giocatore respingere al mittente ogni tentativo d'assalto. Con la clausola (valida per i primi 15 giorni di luglio, nel suo caso, ndr) l'offerente si rivolge infatti al giocatore che in caso di accettazione la attiva col club detentore del cartellino. E per adesso la Roma non ha mai ricevuto chiamate da Pellegrini.

Classifiche da top Sfruttando i dati di Comparisonator e il trasferimento virtuale, ovvero mutuando le statistiche in A di Pellegrini nella Ligue 1 francese, vediamo che Pellegrini è uno dei giocatori più efficaci tra i trequartisti. Secondo per azioni d'attacco fatte, sesto per dribbling riusciti. Addirittura secondo per azioni d'attacco riuscite, quinto per dribbling fatti. Poi primo per tiri e assist fatti, su un totale di dieci nomi presi in esame.