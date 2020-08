Il PSG è una macchina quasi perfetta: come proverà a migliorarla Leonardo?

Il Paris Saint-Germain è una macchina quasi perfetta. Davanti semina terrore e dietro riesce a tirar su un'impermeabile Maginot. Perderà però Thiago Silva e questo è un buco pesante nell'economia futura della squadra transalpina. Perché Marquinhos ha dimostrato di essere un play basso di altissimo livello e al fianco di Kimpembe mancherà un titolare. Diallo è arrivato dal Dortmund per presente e futuro ma ancora non ha l'esperienza e la qualità del brasiliano che dopo un lungo corso appenderà le scarpette parigine al chiodo. Lo attenderà magari l'Italia, un ritorno, dopo la finale Champions. Ma il PSG? Per adesso le chiacchiere di mercato riguardano altri reparti. Gli esterni, con Alex Telles, Timothy Castagne, Alex Sandro. La mediana, con Matteo Guendouzi, Sergej Milinkovic-Savic, Arturo Vidal. Girandola di nomi, improbabili sogni causa portafogli, perché pure i ricchi piangono col Fair Play Finanziario, come Cristiano Ronaldo. Però come migliorare questa squadra? In mezzo forse con un ricambio per Gueye, e da lì i nomi per la mediana. Sugli esterni sicuramente, dopo l'addio di Meunier, un mancino e magari anche un destro. Davanti una punta alternativa, visto l'addio di Cavani. Un giovane, questo cerca Leonardo. Che però vuol costruire da ora il futuro. Dietro le stelle. Anche se resta un vuoto chiamato Thiago Silva. Una macchina quasi perfetta. Perderà il suo capitano. Ma lo farà dopo la finale di domenica, c'è tempo per le lacrime.