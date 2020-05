Il PSG fa sul serio per Theo Hernandez ma per il Milan è incedibile

L'interesse del PSG per Theo Hernandez è concreto anche se non sono state ancora avviate vere e proprie trattative. Questo anche perché il Milan non ha nessuna intenzione di cedere il giocatore, che considera un pilastro della squadra del futuro. La parola "incedibile" è difficile da utilizzare nel calcio moderno, ma è chiaro che solo un'offerta monstre potrebbe far vacillare i dirigenti rossoneri. Il suo è uno di quei profili ritenuti ideali per il nuovo progetto calcistico che Elliott vorrebbe mettere in pratica e che Gazidis starebbe idealizzando con la scelta di Rangnick in panchina. A riportarlo è MilanNews.