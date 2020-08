Il PSG fuori dalla corsa a Messi per L'Equipe: "Inaccessibile anche da svincolato"

vedi letture

Lionel Messi comunque "inaccessibile per il Paris Saint-Germain"? Lo scrive L'Equipe. Nonostante la possibilità di liberarsi dal Barcellona con la clausola sul contratto, spiega il giornale francese, i 50 milioni guadagnati a Barcellona dalla Pulga lo renderebbero impossibile come target di mercato per i parigini. Sempre più spianata la strada per il Manchester City.