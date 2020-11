Il PSG prepara l'offerta per Sergio Ramos: è corsa a due con la Juve per il capitano del Real

vedi letture

Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Sergio Ramos. Il club di Al-Khelaifi, come riporta questa mattina AS, ha già pronta infatti un'offerta da capogiro per convincere l'attuale capitano del Real Madrid a tentare la sua prima avventura fuori dalla Spagna dopo ben 16 stagioni nella capitale e i primi anni tra i professionisti a Siviglia.

Sul campione di 34 anni, lo ricordiamo, è attivo da settimane anche il pressing della Juventus. E il giocatore, dal canto suo, sta riflettendo sul futuro senza escludere a priori un addio al club merengue.