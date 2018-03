Il PSG punta su Pjanic. Offerta monstre ma per ora la Juve dice no

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo i sondaggi è arrivata anche la prima offerta: il Paris Saint Germain ha pronto per Miralem Pjanic un contratto da 8 milioni di euro netti, a stagione e per 5 anni. L’offerta - sottolinea il Corriere della Sera - rivela una nuova strategia di mercato da parte del fondo sovrano qatariota proprietario del club: costruire una squadra competitiva in Champions, non più soltanto con campioni "spot". Pjanic ha un contratto che lo lega alla Juventus fino al 2021 e il club bianconero ha già fatto trapelare la volontà di non cederlo. Inoltre il bosniaco non ha mostrato nessuna particolare volontà di lasciare Torino. Parigi però è pronta a raddoppiare lo stipendio e dell’offerta parla con Michael Becker, avvocato e agente del giocatore. Mettere altri 20 milioni sul tavolo oltre ai 32 pagati dalla Juve alla Roma, potrebbe però far pensare ad Agnelli e Marotta che sia arrivato il momento di andare a vedere le carte. E l’arrivo di Antonio Conte o Max Allegri sulla panchina del Psg potrebbe far pensare a Pjanic che sia arrivato il momento di dire "oui".