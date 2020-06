Il PSG scarica capitan Thiago Silva: saluta dopo 8 stagioni l'ultima certezza sotto la Tour Eiffel

"I cinque giocatori attualmente in scadenza di contratto non resteranno con noi anche il prossimo anno". Dopo gli incessanti rumors degli scorsi giorni, oggi è arrivata anche l'ufficialità: capitan Thiago Silva lascerà Parigi dopo otto stagioni all'ombra della Tour Eiffel.

Un addio pesantissimo, nonostante la carta d'identità del brasiliano dica già 35 anni compiuti. Perché se già in Italia Thiago Silva era riuscito a imporsi ad alti livelli, è proprio tra le fila del Paris Saint-Germain che ha potuto definitivamente trovare la sua consacrazione professionale. Con la fascia al braccio quasi fin dal suo arrivo e una personalità da leader che ha permesso allo spogliatoio parigino di (ri)amalgamarsi prima di ogni campionato.

Per il campione della Verdeoro, d'altronde, parlano numeri ben precisi nella capitale francese: 310 presenze e 16 reti, con 7 Ligue 1, 7 Supercoppa francese, 5 Coppa di Lega francese e 4 Coppa di Francia in bacheca. Una certezza (forse l'ultima), insomma, nel via-vai generale di stelle e allenatori che ha visto da sempre protagonista la società di Nasser Al-Khelaïfi. Che a prescindere dall'età avanzata non ha però alcuna intenzione di tornare in patria ad appendere gli scarpini al chiodo.

Thiago Silva, su questo non ci sono dubbi, vuole misurarsi infatti per l'ultima volta col grande calcio europeo. Tra un romantico ritorno al Milan e la possibilità di riabbracciare il suo mentore Carlo Ancelotti in Premier League, tra le fila dell'Everton. Sempre con la consapevolezza di aver ancora tanto da offrire.