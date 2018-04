Il PSG si muove: iniziati i contatti con Raiola per Pogba e Donnarumma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Doppio colpo in vista per il Paris Saint-Germain. Secondo quanto riferito da ESPN, infatti, il club transalpino avrebbe avviato i contatti con Mino Raiola per Paul Pogba e Gianluigi Donnarumma. Il centrocampista del Manchester United e il portiere del Milan sono ai primi posti sulla lista di mercato del club parigino: il portale cita una fonte interna al PSG, secondo cui negli ultimi mesi vi sarebbero stati diversi contatti fra le parti.