Il PSG sogna CR7: tutto passa dalla scudetto e dal cammino in Champions della Juventus

"È normale che sia associato al PSG, perché il PSG fa parte di quella cerchia ristretta di club che potrebbero permetterselo. Anche se la situazione è complicata per tutti, il mercato è una questione di opportunità, al di là della programmazione. A volte succedono cose straordinarie. Ma non è stato così durante l'ultimo mercato". Queste parole di Leonardo su Cristiano Ronaldo hanno accesso i sogni dei tifosi parigini e le preoccupazioni di quelli bianconeri. Chissà che cosa ne pensa Cristiano di questo endorsement parigino. Sicuramente sarà lusingato, però è presto, troppo presto per capire se possono esserci i margini di un addio anticipato. Ronaldo ha un contratto con la Juve fino al 2022 e ha sempre detto alla società di volerlo rispettare. I rumors della scorsa estate erano legati soprattutto ai rapporti tesi con Sarri e dall’amarezza per l’eliminazione agli ottavi di Champions, con Pirlo invece CR7 ha trovato subito la sintonia giusta ed è convinto che con lui al timone possa togliersi altre soddisfazioni a Torino. Molto dipenderà da come andrà la stagione: se i risultati che il club s’aspetta (il decimo scudetto e un buon percorso in Champions) non dovessero arrivare, allora sì che Cristiano potrebbe guardarsi intorno. E Parigi è sicuramente una destinazione appetibile. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.