Il punto della Bundesliga: il Bayern torna a vincere, ma il BVB non molla

Il Bayern Monaco torna a vincere ma il Borussia Dortmund non molla un centimetro: è questo il titolo principale della 13esima giornata di Bundesliga che ha visto il ritorno alla vittoria della squadra di Kovac. Dopo tre giornate infatti il Bayern ha trionfato per 2-1 in casa del Werder Brema grazie alla doppietta dell'ex Serge Gnabry e ora è a -2 dal secondo posto occupato dal Borussia M'Gladbach, sconfitto pero 2-0 da un bel Lipsia terzo e sempre più vicino. E' ancora distante ben nove lunghezze però il Borussia Dortmund che ha battuto facilmente 2-0 il Friburgo conquistando la quarta vittoria di fila.

Il Bayern però ha approfittato del ko del M'Gladbach e anche di quella del Francoforte che in casa è stato battuto 2-1 dal Wolfsburg ed è sceso così al quinto posto in classifica. Non ne ha approfittato l'Hoffenheim che in casa contro lo Schalke 04 non è andato oltre l'1-1 in un pari di rigore mentre hanno ottenuto una vittoria importante l'Hertha Berlino, che ha trionfato 2-0 in casa dell'Hannover ritrovando i tre punti dopo più di un mese e come dicevamo il Wolfsburg, al secondo successo consecutivo. In basso alla classifica invece fa un balzo importante in avanti lo Stoccarda che da ultimo è salito al quartultimo posto battendo 1-0 l'Augsburg e approfittando così della sconfitta del Dusseldorf in casa contro il Mainz e dell'Hannover, che contro l'Hertha ha rimediato l'ottavo ko in tredici giornate. La giornata di Bundesliga verrà chiusa però domani dal posticipo tra Norimberga e il Bayer Leverkusen.

CLASSIFICA: BVB 33, M'Gladbach 26, Lipsia 25, Bayern 24, Francoforte 23, Hoffenheim 21, Hertha 20, Wolfsburg 18, Werder Brema 18, Mainz 18, Schalke 04 14, Leverkusen 14*, Friburgo 14, Augsburg 13, Stoccarda 11, Norimberga 10*, Hannover 9, Dusseldorf 9.

*una gara in meno