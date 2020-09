Il punto su futuro e destinazioni di Suarez, Dzeko, Milik e sul valzer dei grandi centravanti

A che punto è il valzer dei grandi centravanti? Luis Suarez del Barcellona. Arkadiusz Milik del Napoli. Edin Dzeko della Roma. Tre nomi che stanno prendendo ora le prime pagine. A che punto siamo? Questa la ricostruzione, al momento, di Tuttomercatoweb.com.

Luis Suarez E' il grande obiettivo della Juventus. Giovedì l'esame di italiano, online, per riattivare le pratiche per lo status da comunitario. Solo allora la Juve capirà se ci saranno le tempistiche ma c'è fiducia a riguardo. Su buonuscita e indennizzo, le parti sono certe che l'intesa non sarà un problema, come è stato per Rakitic e Vidal.

Arkadiusz Milik Napoli e Roma hanno l'accordo a 25 milioni più 5 di bonus. Il giocatore, però, nelle scorse settimane è stato corteggiato dalla Juventus e il polacco sta rifiutando i 5 milioni della Roma perché aspetta i bianconeri. La Juve, però, è tra Suarez e Edin Dzeko ma Milik al momento non si muove dalla posizione. No alla Roma.

Edin Dzeko Parte se arriva un altro nove, ovvero Milik. Per adesso il no del polacco blocca tutto ma contestualmente dovrebbe trovare una destinazione. La Juventus lo considera subordinato all'esame di Luis Suarez. In caso di fumata nera con l'uruguaiano, all-in sul bosniaco con l'ok di Andrea Pirlo. Affare da 16 milioni, può essere inserito anche Mattia De Sciglio. E occhio all'Inter: Antonio Conte continua a chiederlo come grande nome per l'attacco.