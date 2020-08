Il punto sul clamoroso caso Messi: Bartomeu si dimette o no? Attesa per le parole del 10

vedi letture

Sono i giorni della Pulce. Quelli che hanno stravolto il calciomercato mondiale. Lionel Messi pronto a lasciare la Spagna e Barcellona. Il suo, Barcellona. A breve, forse già oggi, sono attese le dichiarazioni dell'argentino che potrebbe spiegare e chiarire le motivazioni della rottura e forse anche chiarire quale sarà il futuro. Il Manchester City è la formazione più vicina all'argentino. Contratto faraonico oltre i 50 milioni di euro già pronto, 3 anni ai Citizens e poi fine carriera a New York nell'altra squadra dell'impero del City Group. Dietro c'è l'Inter, l'Italia ingolosisce la famiglia Messi per la questione fiscale ma non è la prima scelta. Il PSG rischia di essere oramai in ritardo, Leonardo pare aver chiamato solo ieri l'entourage del giocatore.

Bartomeu si dimette. O no? E' la notizia di questi minuti, mentre attendiamo parole di Messi. TV3 ha spiegato che potrebbe clamorosamente pensare di dimettersi e lasciare la palla dell'addio a Messi. Il problema, in questo caso, è la fideiussione: quando un candidato si presenta alle elezioni, presenta una fideiussione da circa 150 milioni di euro. In caso di dimissioni, lo statuto prevede che questa vada a coprire le perdite del bilancio al momento delle dimissioni. Stanti i conti non floridi del Barcellona, Bartomeu andrebbe a perdere evidentemente una cifra importante e per questo è da capire se si dimetterà. L'alternativa sarebbe cedere giocatori per sistemare i conti ma il tempo sembra stringere e non esserci. Così l'attesa cresce. E l'addio, direzione Guardiola, sembra sempre più vicino.

La clausola Poi c'è la clausola. Tutto è da capire come siano stati redatti i contratti e la clausola del post-covid. Perché l'accordo è scaduto il 10 giugno ma è stata postposta la stagione e, dicono i Messi, anche la clausola per potersi liberare ogni stagione a zero euro. Il Barcellona dice di no: il contratto scade nel 2021 e nel 2017 è stata inserita una clausola rescissoria da 700 milioni di euro. Per questo le parti stanno trattando: pronta una proposta da 100 milioni e il cartellino di Eric Garcia. I Citizens vorrebbero inserire anche un altro giocatore, Gabriel Jesus o Angelino i primi indiziati, il Barcellona può chiedere Bernardo Silva.