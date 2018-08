Il punto sul Genoa: Lazaar in salita. Ore calde per Lapadula e Galabinov

Il grifone si rifà il look. Il club di Enrico Preziosi ha messo a segno diversi affari in entrata, stravolgendo o quasi la formazione allenata da Davide Ballardini.

I nuovi innesti - Via Mattia Perin, al suo posto c'è l'esperto Federico Marchetti che vuole dimenticare le ultime stagioni alla Lazio. Alle sue spalle c'è Rok Vodisek, giovane slovacco seguito per qualche mese anche dal Napoli. La difesa titolare dovrebbe vedere impiegati tre rinforzi, con Mimmo Criscito rientrato al Genoa dopo la lunga avventura russa con lo Zenit San Pietroburgo. Al centro spazio per Lisandro Lopez, prelevato dal Benfica dopo l'esperienza agrodolce all'Inter, sulla destra c'è l'ex Hellas e Juve Romulo ed è stato ingaggiato anche il 25enne serbo Ivan Lakicevic. A centrocampo l'ex Tottenham e Benevento Sandro è certo di una maglia da titolare, in attacco Ballardini dovrebbe lanciare l'ex Juventus Andrea Favilli - protagonista nel precampionato bianconero - oltre Krzysztof Piatek, reduce dai quattro gol siglati al Lecce in Coppa Italia. Chiede spazio anche l'ex Cittadella Christian Kouamé, così come l'ex PSG Lorenzo Callegari e gli altri acquisti Esteban Rolón, Nicola Dalmonte, Koray Günter e Luca Mazzitelli.

Cosa fare nelle ultime ore di mercato - Piace e non poco Achraf Lazaar, ma il ritorno in Italia dell'ex Palermo (ora al Newcastle) si è complicato nelle ultime ore. Difficile il ritorno a Marassi di Andrea Bertolacci, in uscita ci sono Andrej Galabinov - destinato allo Spezia - oltre Gianluca Lapadula. Per l'ex Milan è spuntata la pista Nizza ma l'Udinese resta sulle sue tracce.