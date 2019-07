Il punto sul mercato della Juve: prima De Ligt, poi le cessioni

© foto di Imago/Image Sport

Ramsey, Rabiot e poi... arriverà anche Matthijs De Ligt, difensore dell'Ajax che sbarcherà a Torino la prossima settimana. Non c'è ancora la fumata bianca, ma dovrebbe essere una questione di dettagli, di cifre da mettere a posto. E poi la presentazione, probabilmente come Cristiano Ronaldo. E come Sarri o Rabiot, appunto.

POI LE CESSIONI - Arriverà però anche il momento delle cessioni. Da Bonucci che piace al Manchester City - che oggi ha speso 70 milioni per Rodri - oppure Cancelo, sempre vicino agli Sky Blues. L'addio di Douglas Costa è al momento congelato, mentre da valutare le posizioni di Khedira, Mandzukic e Cuadrado. Tutti e tre possono salutare, anche in virtù di un ingaggio pesante. Curiosità: il croato ha rinnovato qualche mese fa, dopo le ottime prestazioni invernali.

E ICARDI? In questo senso qualcuno potrebbe essere utilizzato come contropartita proprio per arrivare all'argentino, cercato già un anno fa ma a prezzi differenti. L'Inter vuole comunque farci cinquanta milioni - cash - più eventuali cartellini, la Juve ha già il sì del giocatore e attende di uscire allo scoperto. Anche perché nel frattempo deve cedere Higuain: la Roma non alza a più di 4,5 l'ingaggio da concedere all'attaccante.