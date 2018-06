Il punto sul Napoli: Hamsik vuole lasciare, l'erede è già in casa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tra uscite probabili ed entrate che si vanno via via concludendo, prosegue a ritmo serrato il calciomercato del Napoli, che dopo aver concluso il grande colpo dell'estate per quanto riguarda la panchina, ora pensa ad accontentate Ancelotti per quanto riguarda la rosa. E se è vero che Hamsik spinge per lasciare, è altrettanto corretto riflettere sul fatto che l'erede potrebbe essere già in casa: quel Zielinski cresciuto a dismisura negli ultimi 18 mesi e che potrebbe essere utile sia nel 4-3-3 che nell'ipotetico passaggio al 4-2-3-1 come centrocampista avanzato.

LINEA VERDI - La prima mossa di Giuntoli sarà Simone Verdi dal Bologna. All'ìnizio della prossima settimana Carlo Ancelotti avrà il primo rinforzo per il prossimo anno: per Verdi è pronto un contratto di cinque stagioni. Una sorta di "rivincita" del club, che a gennaio era andato vicino al suo ingaggio salvo poi rinunciarci per la poca voglia del giocatore di lasciare Bologna a metà anno.

HAMSIK FORZA - Il capitolo legato al capitano è sempre il più letto dai tifosi azzurri nella rassegna stampa mattutina: l'aggiornamento di oggi riguarda solo la conferma della volontà di lasciare dello slovacco, che chiede al Napoli un prezzo di favore per permettergli di volare in Cina. Tuttavia De Laurentiis non sembra intenzione a scendere a compromessi.

DOPO MAGGIO - Viste le difficoltà nell'arrivare a Vrsaljko, che l'Atletico Madrid non vuole cedere, le alternative sembrano essere Lainer del Salisburgo, valutato 10 milioni di euro ma anche Hakimi del Real Madrid, quest'ultimo molto gradito a Carlo Ancelotti.