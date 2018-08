Il punto sul Napoli: Tonelli saluta, attesa per l'ufficialità di Ospina

La tifoseria mugugna per il mancato arrivo del grande attaccante, ma Aurelio De Laurentiis ha detto e ribadito a più riprese che la rosa del Napoli è completa in tutti i reparti. Anche sul fronte offensivo, con Arek Milik e Dries Mertens a lottare per il ruolo di punta centrale. Anche Carlo Ancelotti, nella conferenza alla vigilia di Lazio-Napoli, ha ammesso di aver chiesto al presidente di non cedere i migliori elementi della rosa e che la sua squadra partiva già da una buona base.

Gli innesti - Cinque volti nuovi in casa azzurra, in attesa dell'ufficialità di David Ospina. Il colombiano ieri ha sostenuto le visite mediche e sarà l'ultimo affare in entrata del club parteonopeo che, da giugno, ha preso anche Simone Verdi dal Bologna, Alex Meret e Orestis Karnezis dall'Udinese, Fabian Ruiz dal Betis Siviglia e Kevin Malcuit dal Lille. Senza dimenticare, poi, gli affari già definiti a gennaio scorso per Amato Ciciretti, Amin Younes e Vinícius. L'ex Benevento è tornato al Parma dopo il prestito della seconda parte dell'ultima stagione, il tedesco ex Ajax sta recuperando dall'infortunio al tendine d'Achille mentre l'attaccante brasiliano - a questo punto - potrebbe restare per farsi le ossa a Castel Volturno oppure essere ceduto nei prossimi giorni all'estero. Ceduti, negli ultimi giorni, Roberto Inglese e Alberto Grassi al Parma mentre un mese fa Jorginho s'è trasferito a Londra per seguire Maurizio Sarri a Londra.

Cosa fare nelle ultime ore di mercato - Si attendeva l'ufficialità della cessione di Lorenzo Tonelli, arrivata nel corso del pomeriggio. L'ex Empoli va alla Sampdoria in prestito con obbligo di riscatto, dopo essere stato anche nel mirino di Cagliari, Chievo e Bologna. Nikita Contini, invece, dovrebbe a breve tornare in Serie C: il portiere, reduce dall'annata al Pontedera, sembra prossimo al trasferimento al Siena. Alfredo Bifulco andrà alla Ternana, ma questi due affari possono essere definiti anche tra qualche giorno, poiché la campagana acquisti in terza divisione chiude tra una settimana.