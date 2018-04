Il punto sul weekend inglese - FA Cup, Mou-Conte: finale inedita. Klopp-stop

A undici anni di distanza dall'ultima volta, Manchester United e Chelsea si troveranno uno contro l'altro in finale di FA Cup, palcoscenico affascinante per ospitare l'inedita sfida con in palio un trofeo tra gli arcinemici José Mourinho e Antonio Conte. I due, tra sabato e domenica, si sono guadagnati la possibilità di lasciare un segno vincente in una stagione non proprio esaltante grazie ai successi ottenuti sotto l'arco di Wembley: lo Special One battendo 2-1 in rimonta il Tottenham nel segno di Sanchez ed Herrera, Antonio superando 2-0 il Southampton in virtù del 'two is meglio che one' teorizzato da Giroud e Morata.

Parallelamente alla disputa dei due penultimi atti della Coppa più antica del mondo, sono andati in scena cinque match validi per il 35esimo turno di Premier League. A partire da quello che ha visto il Liverpool fermato sul 2-2 da un WBA mai domo: ai gol di Ings e del solito Salah (31 in un singolo campionato come i recordman Suarez, Shearer e Cristiano Ronaldo), il fanalino di coda della classifica ha risposto con un uno-due micidiale firmato da Livermore e Rondon. Epilogo che non è piaciuto per niente a Klopp, che avrebbe preferito arrivare all'appuntamento con la storia contro la Roma con ben altri presupposti. Le premesse per una festa annunciata, invece, c'erano tutte a Etihad Stadium, dove il Manchester City campione d'Inghilterra ha deciso di proclamarsi sovrano assoluto rifilando una manita spettacolare allo Swansea. Contesto diverso all'Emirates Stadium, il tempio 'costruito' da Wenger nel quale lo stesso sta vivendo - non senza polemiche - le sue ultime panchine da manager dell'Arsenal dopo aver annunciato ufficialmente l'addio al club che ha guidato per 22 anni: al termine del 4-1 tributo rifilato al West Ham dedicatogli dai suoi ragazzi, l'alsaziano ha denunciato di essere rammaricato per la mancanza di unità tra i tifosi.

In zona salvezza, lo Stoke deve accontentarsi di un pari contro il Burnley, sempre più vicino all'ingresso aritmetico in Europa League), mentre il Crystal Palace deve rinviare i suoi progetti di abbandonare la quintultima casella della graduatoria complice lo 0-0 maturato a Vicarage Road contro il Watford.

CLASSIFICA - Manchester City 90; Manchester United 74; Liverpool 71*; Tottenham 67; Chelsea 63; Arsenal 57; Burnley 53*; Leicester 44; Everton 42; Newcastle 41**; Bournemouth 38*; Watford 38*; Brighton 36; West Ham 35*; Huddersfield 35; Crystal Palace 34*; Swansea 33*; Southampton 29; Stoke 29*; WBA 25*.

* una partita in più

** due partite in meno