Il punto sull'affare tra Juventus e Rovella: i passaggi che mancano prima della fumata bianca

Nicolò Rovella e la Juventus, avanti tutta. Il classe 2001 è un passo dal diventare un giocatore bianconero. L'intesa tra i piemontesi e il Genoa, che detiene il cartellino del giocatore, è dietro l'angolo. Circa 9 milioni di euro che finiranno nelle casse di Enrico Preziosi, ma mancano ancora dei passaggi prima della definizione della trattativa. Ma tutto è in discesa verso la fumata bianca.

Prima il rinnovo In scadenza in estate, il Genoa è a un passo dal definire il rinnovo di contratto formale con Rovella. Che non vuol lasciare il club a zero ma permettere ai liguri di incassare dalla propria cessione dopo averlo lanciato ad alti livelli. Prima firmerà il rinnovo, formale, poi troverà l'accordo con la Juventus.

Sei o diciotto mesi? La Juventus lo comprerà, per 9 milioni di euro, lasciandolo in prestito al Genoa. Le parti, con gli intermediari, stanno decidendo anche se farlo per sei o per diciotto mesi, e ovviamente questo potrebbe scontare la cifra da versare magari in una seconda tranche del pagamento.

Contropartita: Portanova? All'interno dell'operazione, anche per fare una cessione a bilancio, la Juventus vuole inserire una contropartita. Il Genoa avrebbe chiesto Gianluca Frabotta, classe '99 che deve ratificare il rinnovo con la Juve. I bianconeri propendono per inserire invece Manolo Portanova.