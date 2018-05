Il punto sulla A femminile - A 90' dallo spareggio Scudetto. Empoli in B

© foto di Ufficio Stampa LND

L'ipotesi che per decidere la vincitrice dello Scudetto si debba ricorrere a uno spareggio fra Juventus e Brescia, appaiate a quota 57 punti, si fa sempre più concreto a 90 minuti dal termine della stagione regolare. Solo uno scivolone in dirittura d'arrivo (Brescia a Verona e Juventus in casa col Tavagnacco) potrebbero cambiare l'esito più scontato, e probabilmente anche più giusto per quanto visto nel corso di tutta la stagione, della nostra Serie A. In coda saluta ufficialmente la massima serie l'Empoli, mentre la Pink Bari ha ancora l'occasione di agganciare gli spareggio pur dovendo recuperare due punti sul Ravenna, stesso dicasi per il Sassuolo che potrebbe salvarsi in extremis sorpassando all'ultima curva la Res Roma in una sfida incrociata visto che l'ultima giornata ha in programma Pink Bari-Sassuolo e Res Roma-Ravenna.

Tornando alla giornata appena trascorsa il Brescia ha vita facile in casa contro l'Empoli grazie a una doppietta di Valentina Giacinti, capocannoniere della Serie A, e alle reti di Sikora e Sabatino, con l'Empoli che va segno solo con Mastalli e saluta mestamente la categoria. La Juventus risponde con un gol per tempo a firma di Aurora Galli, rigore poco dopo la mezzora, e di Arianna Caruso. Per il terzo posto la corsa resta a due fra Tavagnacco e Fiorentina, con le friulane che hanno tre punti di vantaggio sulle viola, entrambe uscite vincitrici dall'ultimo turno: le gialloblù con una doppietta di Elisa Camporese e Paola Brumana stendono la Pink Bari in casa, mentre le toscane continuano il loro momento positivo con un netto 5-0 rifilato alla Res Roma con doppietta di Tatiana Bonetti. Tagliata fuori dalla corsa al podio invece il Mozzanica che pure vince in trasferta sul campo del Ravenna per 3-1, ma resta a -4 dal Tavagnacco.

In coda vince solo il Sassuolo, al terzo successo di fila, che grazie alle reti della solita Stefania Tarenzi e Fabiana Costi, intervallate dal gol di Hannula, batte un Verona già salvo e si porta a -2 dalla salvezza. Ora servirà un'impresa alle neroverdi che però, mal che vada, potranno presentarsi in ottima forma agli spareggi con le promosse dalla Serie B.

Questi risultati e marcatrici della 21^ giornata:

Brescia-Empoli 4-1 (1°, 58° Giacinti, 17° Sikora, 74° Sabatino; 63° Mastalli)

ChievoVerona-Juventus 0-2 (33° rig. Galli, 79° Caruso)

Fiorentina-Res Roma 5-0 (21° rig. Linari, 29° Mauro, 58° Parisi, 76°, 90° Bonetti)

Ravenna-Mozzanica 1-3 (78° Tucceri Cimini ;52° Monterubbiano, 62° Alborghetti, 90° Piacezzi)

Sassuolo-Verona 2-1 (27° Tarenzi, 52° Costi; 38° Hannula)

Tavagnacco-Pink Bari 4-0 (38°, 51° Camporese, 57°, 82° Bumana)

Classifica: Juventus 57, Brescia 57, Tavagnacco 43, Fiorentina 40, Mozzanica 39, ChievoVerona 26, Verona 25, Res Roma 21, Sassuolo 19, Ravenna 15, Bari 13, Empoli 11