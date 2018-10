Il punto sulla A femminile - Al Milan il big match con la Fiorentina

Quella appena disputata è stata una giornata a metà viste le tre gare rinviate a causa degli impegni della Nazionale Under 19 italiana. In campo però sono scese tre delle pretendenti al titolo con lo scontro diretto fra Milan e Fiorentina come big match. Una sfida che si sono aggiudicate le rossonere trascinate dalla coppia d'attacco formata da Daniela Sabatino e Valentina Giacinti: due reti la prima, una la seconda (capocannoniere con 5 reti) che bastano alla squadra di Carolina Morace per avere la meglio sulle viola che accorciano prima con la solita Ilaria Mauro e poi grazie a un'autorete di Alborghetti senza però riuscire a trovare il pari. Una sfida vibrante ed equilibrata quella fra le principali contendenti dello scudetto alla Juventus. Le bianconere dopo la deludente eliminazione in Champions League si sono ributtate sul campionato battendo agilmente la neopromossa Florentina per 3-0. Una doppietta di Barbara Bonansea spiana la strada alle ragazze di Guarino con Valentina Cernoia a completare il tris finale che vale il primo posto a punteggio pieno in coabitazione con il Milan e il Sassuolo.

Le neroverdi di Piovani come prevedibile a inizio stagione possono, e vogliono, essere la mina vagante della stagione inserendosi nella lotta al vertice fra le quattro big del nostro campionato. In casa dell'Atalanta/Mozzanica arriva la seconda vittoria su due gare giocate firmate dalle reti di Katarzyna Daleszczyk e Sandy Iannella, già a segno nella gara d'esordio. In attesa dei recuperi spazio alla Nazionale impegnata in amichevole contro la Svezia il 9 ottobre a Cremona, prima amichevole in vista della Coppa del Mondo, e alla Supercoppa Italiana fra Juventus e Fiorentina saltata ad agosto per il braccio di ferro fra FIGC e LND. Una gara che si disputerà a ridosso della giornata di campionato facendo così rinviare le gare Fiorentina-Pink Bari e Juventus-Orobica con la classifica che resterà così ancora monca con pugliesi e lombarde che dovranno recuperare addirittura due gare.

Questi i risultati e i marcatori della seconda giornata di Serie A:

Milan-Fiorentina 3-2 (4°, 33° Sabatino, 16° Giacinti; 29° Mauro, 75° aut. Alborghetti)

Florentina-Juventus 0-3 (27°, 51° Bonansea, 66° Cernoia)

Atalanta/Mozzanica- Sassuolo 0-2 (55° Daleszczyk, 85° Iannella)

ChievoVerona Valpo-Pink Bari Rinviata

Orobica-Hellas Verona Rinviata

Roma-Tavagnacco Rinviata

Classifica: Juventus 6, Milan 6, Sassuolo 6, Fiorentina 3, Tavagnacco* 3, Hellas* 1, Florentina 1, Roma* 0, Orobica* 0, ChievoVerona Valpo* 0, Pink Bari* 0, Atalanta/Mozzanica 0