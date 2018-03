Il punto sulla A femminile - Brescia più forte della sfortuna e del tempo

© foto di Ufficio Stampa LND

Messa alle spalle la parentesi nazionale con l'ottimo secondo posto in Cyprus Cup alle spalle della Spagna, il calcio femminile italiano si rituffa nel campionato con le costanti Juventus e Brescia che continuano a vincere e dominare il campionato con le bianconere che mantengono i tre punti di vantaggio sulle Leonesse. Dietro invece sono sei le squadre che si giocano la salvezza diretta e i play off con risultati importanti in questa giornata spezzatino (si è giocato dal sabato al lunedì sera).

Partendo alla testa il risultato più importante è quello che conquista un Brescia più forte anche degli infortuni, oltre che del tempo. Dopo aver perso per tutta la stagione l'esterno Valentina Bergamaschi (rottura del legamento crociato anteriore che la terrà fuori per i prossimi sei mesi) il club biancoazzurro deve fare a meno anche di Chiara Marchitelli e perde nel corso della gara Federica Di Criscio, infortunio al ginocchio da valutare per il difensore. Sotto una pioggia battente e un campo ridotto a pantano, ai limiti della praticabilità, le Leonesse riescono comunque ad avere la meglio contro una Fiorentina in salute che però scivola a centro classifica. A decidere la gara una rete di Valentina Giacinti con dedica per la compagna Bergamaschi, bissata poi a fine gara da tutta la squadra. Nel posticipo è il turno della Juventus che sul campo del Verona non incontra difficoltà e con un gol per tempo (Rosucci e Cantore) vince la 15esima gara consecutiva e tiene a -3 le avversarie con il campionato che si deciderà nello scontro diretto che si disputerà a Torino.

Sale al terzo posto il Mozzanica trascinato da Lisa Alborghetti che trasforma due rigori nello 0-2 sul campo di un Empoli che scivola all'ultimo posto e spreca a due minuti dalla fine, sul risultato di 0-1, un calcio di rigore con Cinotti (para Thalmann), prima che il centrocampista delle nerazzurre raddoppi e chiuda la partita. Anche in questa gara c'è da segnalare un brutto infortunio al ginocchio, anche se la situazione sembra meno grave di quanto ipotizzato in un primo momento, subito dal capitano azzurro Lucia Di Guglielmo. Con questa vittoria il Mozzanica sale a quota 26 scavalcando la Fiorentina e restando in scia del Tavagnacco che, nonostante l'assenza del bomber Lana Clelland (operata alla caviglia), vince sul campo della Res Roma alla fine di una gara combattuta con i gol che arrivano solo nel finale.

Vince e fa un deciso passo verso la salvezza anche il Chievo Verona nella sfida più spettacolare della giornata: a Bari le gialloblù dominano nel primo tempo portandosi sullo 0-3 grazie a Solow e Boni, ma poi subiscono il ritorno della Pink nella ripresa che riapre al gara poco dopo l'ora di gioco con Perascandolo. Ci pensa così Fuselli a chiudere la gara definitivamente prima della seconda rete della padrone di casa con Pinna all'88 che fissa il punteggio sul 2-4. Nella zona rossa vittoria pesantissima per il Sassuolo nello scontro diretto contro il Ravenna. Le neroverdi approfittano degli scivoloni delle avversarie per fare un passo deciso verso quantomeno i play out grazie a una rete di Stefania Tarenzi a dieci minuti dalla fine in un match molto combattuto e reso più difficile dal campo pesante.

Nel prossimo turno spicca la sfida fra Tavagnacco e Fiorentina, col Mozzanica che proverà ad approfittarne per puntare al terzo posto ospitando in casa il Verona. Juventus e Brescia non dovrebbero incontrare troppi problemi rispettivamente contro Pink Bari e Ravenna. In coda scontro diretto fra Res Roma ed Empoli, con il Sassuolo che proverà a fare il colpaccio sul campo di un Chievo quasi salvo.

Questi risultati, marcatori e classifica dopo il 15° turno di campionato:

Pink Bari-ChievoVerona 2-4 (62° Parascandolo, 88° Pinna; 24°, 37° Solow, 30° Boni, 68° Fuselli)

Empoli-Mozzanica 0-2 (42° Rig, 90° Rig Alborghetti)

Res Roma-Tavagnacco 0-2 (84° Brumana, 91° Benedetti)

Brescia-Fiorentina 1-0 (78° Giacinti)

Sassuolo-Ravenna 1-0 (81° Tarenzi)

Verona-Juventus 0-2 (13° Rosucci, 77° Cantore)

Classifica: Juventus 45, Brescia 42, Tavagnacco 28, Mozzanica 26, Fiorentina 25, Chievo Verona 22, Res Roma 15, Verona 15, Pink Bari 12, Ravenna 11, Sassuolo 10, Empoli 8