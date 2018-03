Il punto sulla A femminile - Continua la sfida Juve-Brescia. Crollo viola

© foto di Ufficio Stampa LND

In vetta alla Serie A continua la lotta fra Juventus e Brescia che viaggiano di pari passo con quei tre punti conquistati dalle bianconere nello scontro diretto a far sempre la differenza. Nell'ultimo turno le due dominatrici faticano contro squadre che si trovano nelle retrovie della classifica come Pink Bari e Ravenna, ma alla fine vincono calando un poker: per le ragazze di Guarino sugli scudi c'è la solita Barbara Bonansea che mette a segno una doppietta, scavalca Lana Clelland e va all'inseguimento del duo bresciano Giacinti-Girelli per il titolo di capocannoniere. Le altre due reti sono in realtà autogol delle ragazze in biancorosso che rendono meno amara la sconfitta col rigore di Piro a un quarto d'ora dalla fine. Anche il Brescia fatica sul campo del Ravenna tanto che la prima rete arriva a inizio ripresa con Valentina Giacinti che sblocca la gara e la incanala sui binari giusti tocca poi a Martina Tomaselli, prima doppietta in Serie A per lei, chiudere la gara con le padrone di casa che accorciano all'80° con Pugnali prima che Giugliano calasse il poker finale allo scadere.

Dietro il colpo lo fa il Tavagnacco che stende una Fiorentina che non riesce a trovare continuità e allunga per il terzo posto: nel primo tempo è Tutino a sbloccare la gara su azione d'angolo sorprendendo con un pallonetto Durante, in campo al posto della titolare Ohrstrom, poi nella ripresa in tre minuti arriva l'uno-due che chiude la gara con Frizza e Kaja Erzen, al suo primo gol in Italia. Una vittoria che proietta le gialloblù sul podio visto il pareggio a reti inviolate fra Mozzanica e Verona. Continua invece la scalata del ChievoVerona che aggancia le viola grazie alla vittoria di misura sul Sassuolo: a segno la coppia d'attacco Katia Coppola e Silvia Fuselli a inizio ripreso con le neroverdi che solo allo scadere trovano con Tarenzi la rete della bandiera che a poco serve per una classifica sempre deficitaria. Per le veronesi si tratta della quarta vittoria di fila.

In chiave salvezza il colpo lo mette a segno la Res Roma che torna alla vittoria dopo tre sconfitte di fila nello scontro diretto contro l'Empoli. Le giallorosse segnano un gol per tempo – Nagni al 13° e Simonetti al 52° - e incamerano i tre punti resistendo al ritorno delle toscane che al 70° accorciano con Prugna senza però riuscire a trovare il gol del pari. Ora la Res Roma vanta cinque punti di vantaggio sul Pink Bari e la zona play out, un margine da gestire al meglio in questo finale di campionato.

Questa sarà una settimana impegnativa per molte squadre con le gare di Coppa Italia (Tavagnacco-Trento Clarentia, Verona-Mozzanica, Brescia-Inter Milano, Novese-Juventus, Ravenna-Sassuolo, Empoli-Fiorentina, Jesina-Latina, Res Roma-Pink Bari) mercoledì e il turno di campionato prima della nuova pausa per le Nazionali con l'Italia impegnata il 6 aprile in Moldavia e il 10 in casa contro il Belgio.

Questi risultati, marcatori e classifica dopo l'ultimo turno:

Tavagnacco-Fiorentina 3-0 (27° Tutino, 52° Frizza, 55° Erzen)

Mozzanica-Verona 0-0

ChievoVerona-Sassuolo 2-1 (50° Fuselli, 55° Coppola; 91° Tarenzi)

Juventus-Pink Bari 4-1 (43° Aut. Groff, 55°, 78° Bonansea, 67° Aut. Santoro; 75° Rig. Piro)

Ravenna-Brescia 1-4 (80° Pugnali; 51° Giacinti, 58°, 77° Tommaselli, 90° Giugliano)

Res Roma-Empoli 2-1 (13° Nagni, 52° Simonetti; 70° Prugna)

Classifica: Juventus 48, Brescia 45, Tavagnacco 31, Mozzanica 27, Fiorentina 25, ChievoVerona 25, Res Roma 18, Verona 16, Pink Bari 13, Ravenna 11, Sassuolo 10, Empoli 8