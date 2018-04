Il punto sulla A Femminile - Emozioni che non cambiano la classifica

© foto di Ufficio Stampa LND

Un finale di campionato così difficilmente era immaginabile, forse neanche un maestre del brivido e della tensione sarebbe stato capace di scrivere un copione simile con Brescia e Juventus appaiate a tre turni dalla fine e incapaci di approfittare nella giornata di sabato dello scivolone dell'avversaria. Il tutto mentre sul fondo quattro squadre sono racchiuse in quattro punti e si giocano i due posti per gli spareggi salvezza. Ma andiamo con ordine.

I colpi di giornata sono firmati da Fiorentina e Mozzanica: le viola impreziosiscono una stagione di alti e bassi con la vittoria casalinga contro la Juventus capolista infliggendole la seconda sconfitta di fila dopo 17 successi consecutive. Botta e risposta in sette minuti firmata da Mauro e Franssi, prima dell'autogol decisivo nel finale di secondo tempo firmato dal centrale difensivo bianconero Cecilia Salvai. Il Mozzanica invece espugna il campo del Brescia, che così manca l'occasione di un clamoroso sorpasso in classifica dopo la vittoria di Torino: avanti con un gol della solita Valentina Giacinti le Leonesse vengono raggiunte e superate delle bergamasche che vanno a segno con Monterubbiano e Alborghetti quando mancano 10 minuti allo scadere, Hendrix al 90° ristabilisce la parità, che permetterebbe di andare avanti di un punto sulla Juventus, ma all'ultimo minuto di recupero Mendes firma il sorpasso definitivo e regala al Mozzanica i tre punti. In 15 minuti la classifica è cambiata più volte in un tourbillon di emozioni che ha fatto prima esultare il Brescia, a un certo più volato a +3 dalla Juve, poi le stesse bianconere, che andavano sul +1, per poi non cambiare nulla al triplice fischio finale.

Nella lotta al terzo posto però è sempre il Tavagnacco a guidare il gruppo dopo la vittoria di misura, e ricca di gol, sul campo del Verona. Padrone di casa avanti dopo 8 minuti grazie alla rete di Soffia e poi rimontate dalle friulane con Brumana e Polli nel primo tempo e Catena nella ripresa che rende vano il rigore trasformato da Kongouli allo scadere. Per il Verona la salvezza resta comunque a un passo, mentre stappa lo spumante il ChievoVerona che con il pareggio contro il Ravenna, arrivato nel finale grazie a un gol di Silvia Fuselli che pareggiava la rete di Casadio, si porta a +11 dalle romagnole e festeggia la permanenza in massima serie. Anche la Res Roma, nonostante la sconfitta in casa del Sassuolo arrivata per la rete di Giorgia Tudisco al 73°, è prossima a festeggiare la salvezza che potrebbe arrivare già sabato prossimo. Il colpo in cosa è quello piazzato dall'Empoli che sbanca il campo della Pink Bari in rimonta: dopo la rete delle padrone di casa firmata da Manno dopo 10 minuti arriva prima il pari di Orlandi e poi la doppietta di Arianna Acuti che rimette in piena corsa le toscane che ora sono a -2 dalla zona spareggi.

Nel prossimo turno gare sulla carta semplici per Juve e Brescia, con le bianconere impegnate in casa contro il Ravenna e le biancoazzurre che andranno a Roma, due squadre in lotta per salvarsi e pronte però a fare uno sgambetto alle grandi del campionato. In coda invece scontro diretto fra Empoli e Sassuolo con la Pink Bari che andrà a far visita al Verona. Tavagnacco-Chievo e Mozzanica-Fiorentina, scontro diretto per il podio, chiudono il terzultimo turno di campionato.

Questi i risultati, le marcatrici e la classifica dopo il 19° turno:

Verona-Tavagnacco 2-3 (8° Soffia, 89° Rig. Kongouli; 22° Brumana, 25° Polli, 73° Catena)

Brescia-Mozzanica 2-3 (28° Giacinti, 90° Hendrix; 77° Monterubbiano, 81° Alborghetti, 93° C. Mendes)

Fiorentina-Juventus 2-1 (72° Mauro, 88° aut. Salvai; 79° Franssi)

Ravenna-ChievoVerona 1-1 (56° Casadio; 83° Fuselli)

Sassuolo-Res Roma 1-0 (72° Tudisco)

Pink Bari- Empoli 1-3 (10° Manno; 25° Orlandi; 34°, 53° Acuti)

Classifica: Juventus 51, Brescia 51, Tavagnacco 37, Mozzanica 36. Fiorentina 34, ChievoVerona 26, Verona 22, Res Roma 21, Ravenna 15, Sassuolo 13, Pink Bari 13, Empoli 11