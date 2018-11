Il punto sulla A femminile - Giornata scoppiettante, ma macchiata dagli insulti

“Mi hanno urlato che ho il culone, che sono grassa e grossa, che sono brutta come la maglia che indosso, che sono una juventina di merda. (…) Trovo assurdo che una cosa simile sia accaduta proprio durante la Giornata contro la violenza sulle donne. Si predica bene e si razzola male”. Così Cristiana Girelli all’indomani della gara contro la Fiorentina ha parlato degli insulti arrivati da parte di un gruppo di tifosi viola che assistevano al match. Un’abitudine, quella di insultare l’avversario, che arriva direttamente dal mondo del calcio maschile e che ora inizia a manifestarsi anche in quello femminile, legato a doppio filo allo sbarco dei club professionistici che portano dietro di sé quelle rivalità, quegli odi a cui assistiamo domenicalmente nei campi di tutta Italia. Insulti che fanno rumore, oltre perché arrivati in una giornata particolare, perché rappresentano una novità assoluta a livello femminile dove finora aveva avuto la meglio la sportività in campo e fuori e che sono stati stigmatizzati dai dirigenti delle due squadre e dalle giocatrici, su tutte la bomber viola Ilaria Mauro che in campo ha fatto segno ai tifosi di smettere con certi atteggiamenti e poi sui social ha postato il seguente appello (condiviso e ripostato da tante colleghe): “Vogliamo un tifo pulito, sano, vero. Chiediamo forse troppo?”. Solo il tempo dirà se si tratta di un caso isolato, dovuto all’accesa rivalità fra viola e bianconeri, o se un primo segnale di un atteggiamento che ormai è diventato un’abitudine nei nostri, e non solo nostri, stadi. Di Certo sarà interessante capire come si muoveranno le varie società per evitare il ripetersi di certi episodi, stigmatizzati da tutto il mondo in rosa del pallone, e come agirà la FIGC che già sta studiando l’opzione di sospendere i match in caso di insulti o cori discriminanti.

Tornando al calcio giocato il colpo di giornata lo fa appunto la Juventus che sbanca il Bozzi di Firenze con un gol per tempo firmato dalle solite Cristiana Girelli e Barbara Bonansea che permettono alle bianconere di portare a +4 (con una gara in più) le lunghezze dalla Fiorentina e tenere il passo di un Milan che continua a vincere. Contro l’Orobica a decidere la gara è la centrocampista Manuela Giugliano autrice di una doppietta per il primo e secondo vantaggio, in mezzo la rete del momentaneo pari firmata da Luana Merli su assist della sorella Cristina, con poi Sabatino a chiudere ogni discorso all'ultimo minuto utile.

Dietro le prime due c’è l’aggancio da parte del Sassuolo sulla Fiorentina: le neroverdi di Piovani vincono facile in casa contro l’Hellas Verona pur sbloccando la gara solo nel finale di primo tempo con Riikka Hannula per poi dilagare grazie Katarzyna Daleszczyk, Veronica Battelani e infine Adina Giurgiu, con le gialloblù che trovano la rete solo allo scadere con Rus. Non si ferma poi la corsa di Roma, che ha ormai trovato la quadratura del cerchio, e Florentia, che ormai non sorprende più. Le giallorosse battono 2-0 un’Atalanta/Mozzanica che in casa finora non è mai riuscita a fare punti grazie alla reti in apertura di Annamaria Serturini, sempre più bomber della squadra, e in chiusura di Martina Piemonte. Le toscane invece non fanno più notizia, così come non fa più notizia la vena realizzatrice di Debora Salvatori Rinaldi che segna la doppietta decisiva per espugnare il campo del Pink Bari, tenere il passo delle grandi e, a livello personale, avvicinare la vetta della classifica cannonieri a -2 da Giacinti e -1 da Bonansea.

Questi i risultati, le marcatrici e la classifica dopo l’ottavo turno di Serie A femminile:

Atalanta/Mozzanica-Roma 0-2 (1° Serturini, 84° Piemonte)

Milan-Orobica 3-1 (26°, 74° Giugliano, 90° Sabatino; 61° L. Merli)

Sassuolo-Verona 4-1 (40° Hannula, 45° Daleszczyk, 65° Battelani, 88° Giurgiu; 90° Rus)

ChievoVerona Valpo-Tavagnacco 2-3 (49° Mascanzoni, 76° Pirone; 58° Ferin, 61° Kollanen, 84° Erzen)

Pink Bari-Florentia 0-2 (39°, 51° Salvatori Rinaldi)

Fiorentina-Juventus 0-2 (9° Girelli, 65° Bonansea)

Classifica: Milan 20, Juventus 19, Fiorentina* 15, Sassuolo 15, Florentia 14, Roma 13, Tavagnacco 11, Atalanta Mozzanica 7, Verona 7, ChievoVerona Valpo 7, Orobica 3, Pink Bari* 3

Classifica marcatori: Giacinti (Milan) 8, Bonansea (Juventus) 7, Clelland (Fiorentina) 6, Salvatori Rinaldi (Florentia) 6, Sabatino (Milan) 5, Serturini (Roma) 5, Girelli (Juventus) 5, Aluko (Juventus) 5, Bonetti (Fiorentina) 5.