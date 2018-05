Il punto sulla A femminile - Juve-Brescia, ancora 90 minuti per lo Scudetto

© foto di Ufficio Stampa LND

La stagione regolare della Serie A chiude i battenti, ma lascia ancora aperte diverse sentenze. Prima di tutto lo Scudetto ancora da assegnare in uno spareggio – che si giocherà probabilmente al Picco di La Spezia sabato prossimo – fra Brescia e Juventus, ma anche la seconda retrocessa dopo l'Empoli e chi invece disputerà i play out assieme al Sassuolo. Quest'ultima sentenza è al centro di molte polemiche a causa di un regolamento non proprio chiarissimo e della confusione che regna anche in seno alla Lega Nazionale Dilettanti che al termine delle partite di sabato in 20 minuti ha cambiato più volte versione prima dando la Pink Bari per retrocessa e il Ravenna ai play out e poi ufficializzato uno spareggio fra le due per decidere chi retrocederà direttamente e chi invece avrà ancora un'opportunità di giocarsi la permanenza in massima serie.

Nell'ultimo turno non ci sono state grandi sorprese con il Brescia che ha vinto in casa del Verona con un risultato roboante (3-6) in cui brillano le due punte Daniela Sabatino e Valentina Giacinti, due gol a testa, ma anche la regia lucida di Manuele Giugliano e la corsa, nonostante lo sfortunato autogol, di Aleksandra Sikora. L'unico neo della formazione di Piovani, come del resto nel corso della stagione, una fase difensiva non sempre attenta che permette alle gialloblù di rientrare nel finale di gara. La Juventus risponde con un poker in casa contro il Tavagnacco, terza forza stagionale, che tiene per un'ora prima di essere abbattuto dall'ingresso di Barbara Bonansea, doppietta per lei, che cambia volto alla gara con la sua velocità e qualità. A chiudere la gara ci pensa poi Valentina Cernoia che potrebbe rappresentare l'arma in più nello spareggio essendo di gran lunga la più fresca visto il lungo infortunio che l'ha tenuta fuori in questa stagione.

La Fiorentina abdica al trono chiudendo in crescendo e raggiungendo il podio al pari del Tavagnacco. Contro l'Empoli nel derby toscano le viola vincono per 3-1 con l'ennesima firma di Alice Parisi la cui assenza nel corso della stagione si è fatta sentire visto il suo impatto col campionato al rientro. Il Mozzanica chiude a quota 42 vincendo l'ultima in casa contro il ChievoVerona in una gara scoppiettante: apre Debora Mascanzoni per le ospiti, rimontano Carolina Mendes, Valeria Pirone e infine Valeria Monterubbiano, prima che Silvia Fuselli fissasse il risultato sul 3-2 finale. Infine la coda del campionato che ha visto una lotta accesissima che non è ancora terminata. La Pink Bari vince in casa contro il Sassuolo grazie alla rete di Debora Novellino, nipote di Walter ex tecnico dell'Avellino, che regala alle biancorosse un insperato, quanto discusso, spareggio con il Ravenna che nel recupero pareggia contro la Res Roma grazie alla rete della Nazionale Linda Tucceri Cimini.

Sabato prossimo i due spareggi decisivi per Scudetto e Serie B diretta e poi i play out contro le squadre che usciranno sconfitte dai duelli Florentia-Roma (che si giocherà al Delfino Training Center di Città Sant'Angelo) e Pro Sambo-Orobica (che si giocherà al Gino Bozzi di Firenze). E poi la Coppa Italia con le sfide Brescia-Tavagnacco e Fiorentina-Pink Bari che designeranno chi si giocherà l'ultimo titolo della stagione.

Questo risultati, marcatori e classifica dopo l'ultima di campionato:

Res Roma-Ravenna 1-1 (56° Ciccotti; 91° Tucceri Cimini)

Verona-Brescia 3-6 (37° aut. Sikora, 73° Kongouli, 81° Decker; 9° aut. Lipman, 23° Sikora, 35°, 58° Sabatino, 62°, 90° Giacinti)

Pink Bari-Sassuolo 2-1 (42° Quazzico, 73° Novellino; 43° Tarenzi)

Empoli-Fiorentina 1-3 (67° Prugna; 21° Mauro, 59° Bonetti, 75° Parisi)

Juventus-Tavagnacco 4-0 (14° Cantore, 63°, 81° Bonansea, 83° Cernoia)

Mozzanica-ChievoVerona 3-2 (32° Mendes, 70° Pirone, 72° Monterubbiano; 23° Mascanzoni, 84° Fuselli)

Classifica: Juventus 60, Brescia 60, Tavagnacco 43, Fiorentina 43, Mozzanica 42, ChievoVerona 26, Verona 25, Res Roma 23, Sassuolo 19, Ravenna 16, Pink Bari 16, Empoli 11

Classifica marcatori: Valentina Giacinti (Brescia) 21, Barbara Bonansea (Juventus) 19, Cristiana Girelli (Brescia) 17, Lana Clelland (Tavagnacco) 14, Paola Brumana (Tavagnacco) 12, Valeria Pirone (Mozzanica) 10, Lisa Alborghetti (Mozzanica) 10, Daniela Sabatino (Brescia) 10, Sanni Franssi (Juventus) 10, Tatiana Bonetti (Fiorentina) 9.