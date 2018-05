Il punto sulla A Femminile - Juve-Brescia, la sfida continua. Anche in Coppa Italia

© foto di Ufficio Stampa LND

Juventus e Brescia dopo lo scivolone dello scorso turno tornano a vincere e continuano il loro cammino in tandem verso un sempre più probabile spareggio Scudetto. Alle loro spalle la Fiorentina continua nel suo ottimo momento con la quarta vittoria consecutive, ma se vorrà salire sul podio dovrà sperare in un altro scivolone del Tavagnacco. Dietro festeggia il Verona che raggiunge la salvezza matematica con la Res Roma che vede il traguardo a un passo nonostante la sconfitta nell'ultimo turno. Il tutto in attesa dei quarti di finale di Coppa Italia in programma fra oggi e domani e che avranno come match clou proprio Juventus-Brescia.

Dicevamo delle due dominatrici della stagione: le bianconere vincono, non senza soffrire, contro un buon Ravenna che non si arrende sul campo di Vinovo e tiene viva la gara fino all'ultimo respiro dovendo poi cedere, con l'onore delle armi. A fine primo tempo è Sanni Franssi a portare avanti le padrone di casa con Sofia Cantore a raddoppiare al 76° e chiudere virtualmente la gara. Allo scadere arriva però la rete di Errico per il 2-1 finale. Anche il Brescia, nonostante il risultato finale, non ha vita facile in casa della Res Roma: dopo un primo tempo equilibrato e finito senza reti a sbloccare al gara ci pensa Daniela Sabatino al 57° seguita poi dalla doppietta in nove minuti di Cristiana Girelli che chiude il match definitivamente.

Per il terzo posto la corsa è praticamente fra Tavagnacco e Fiorentina, con il Mozzanica terzo incomodo. Le gialloblù friulane vincono in casa contro il Chievo grazie alla rete di Brumana nel primo tempo e sopratutto al ritorno in campo del bomber Lana Clelland che, al rientro dopo l'infortunio al piede, dimostra di non aver perso confidenza con le rete segnando la doppietta per il 3-0 finale e candidandosi a un ruolo da protagonista, ed arma in più, per il Tavagnacco anche io ottica Coppa Italia. Nella sfida diretta fra bergamesche e toscane hanno la meglio le seconde che conquistano il quarto successo di fila e scavalcano in classifica le avversarie grazie alla rete di Danila Zazzera a inizio ripresa.

Se fra gli uomini le due squadre veronesi non se la passano affatto bene (Hellas a un passo dalla retrocessione e Chievo in piena lotta e terzultimo in classifica) fra le donne Verona può festeggiare: dopo il Chievo infatti anche l'altra squadra della città veneta strappa la salvezza matematica e lo fa vincendo lo scontro diretto casalingo contro la Pink Bari. Apre Florin Wagner dopo 11 minuti, pareggia i conti Romina Pinna al 38° e chiude i conti a dieci dalla fine Riikka Hannula che fa esplodere la festa veronese. Per le baresi restano ancora due gare per evitare la retrocessione diretta a cui invece sembra destinato l'Empoli. Le toscane infatti perdono in casa lo scontro diretto con il Sassuolo subendo un pesante 4-0 che proietta le neroverdi verso lo spareggio. Di Stefania Tarenzi e Fabiana Costi le reti nel primo tempo, mentre nella ripresa va ancora a segno Costi con Tudisco a completare il poker che permette alle emiliane di staccare la Pink Bari e scavalcare il Ravenna.

Nel prossimo turno il Brescia ospiterà in casa un Empoli che potrebbe veder sancita la propria retrocessione, mentre la Juventus farà visita a un ChievoVerona che non ha nulla da chiedere al campionato. La Fiorentina se la vedrà contro la Res Roma fra le mura amiche, mentre il Tavagnacco ospiterà la Pink Bari e il Mozanica farà visita al Ravenna: tre avversarie che hanno ancora qualcosa da chiedere al campionato, in ottica salvezza/spareggi, e che non possono lasciare punti per strada tanto facilmente. Chiude il turno la sfida fra Sassuolo e Verona che a questo punto conta più per le emiliane che per le venete.

Questi risultati, marcatrici e classifica dopo 20 giornate:

Res Roma-Brescia 0-3 (57° Sabatino, 65°, 74° Girelli)

Verona-Pink Bari 2-1 (11° Wagner, 81° Hannula; 38° Pinna)

Empoli-Sassuolo 0-4 (23° Tarenzi, 34°, 77° Costi, 52° Tudisco)

Juventus-Ravenna 2-1 (43° Franssi, 76° Cantore, 93° Errico)

Mozzanica-Fiorentina 0-1 (50° Zazzera)

Tavagnacco-ChievoVerona 3-0 (26° Brumana, 75°, 89° Clelland)

Classifica: Juventus 54, Brescia 54, Tavagnacco 40, Fiorentina 37, Mozzanica 36, ChievoVerona 26, Verona 25, Res Roma 21, Sassuolo 16, Ravenna 15, Pink Bari 13, Empoli 11

Quarti finale Coppa Italia:

Martedì 1 Maggio

Verona-Tavagnacco

Mercoledì 2 Maggio

Juventus-Brescia

Fiorentina-Ravenna

Pink Bari-Jesina