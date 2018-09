Il punto sulla A femminile – Juve, Viola e Milan forza 6. Roma ko

Nel weekend appena trascorso la Serie A ha aperto i battenti con tre delle quattro big che hanno subito messo in chiaro le cose. Si tratta di Juventus, Fiorentina e della neo entrata Milan, tutte subito vincenti con goleada annessa, mentre la Roma – altro club che è appena sbarcato nel mondo femminile – ha steccato all'esordio.

La prima a scendere in campo, nell'anticipo del venerdì, è stata la Fiorentina che in casa ha dominato contro un'Atalanta/Mozzanica che in estate ha cambiato molto. Il primo gol della stagione porta la firma del capitano viola Alia Guagni brava a sfruttare una punizione scodellata in mezzo per sbloccare la gara dopo poco più di 20 minuti di gioco. Il 2-0 è firmato dal bomber Ilaria Mauro, mentre nella ripresa le ragazze di Cincotta dilagano con i neo acquisti Kostova, Nocchi e Clelland e il rigore trasformato da Tatiana Bonetti, che causa anche l'espulsione di Lazzari nelle nerazzurre, con Anghileri che all'82° segna la rete della bandiera che poco serve se non a rendere appena meno pesante il passivo. Sabato l'attenzione era invece tutta puntata su Bari e Sassuolo dove scendevano in campo, rispettivamente, Milan e Roma, le due grandi novità della stagione: le rossonere passeggiavano contro le biancorosse trascinate da una Valentina Giacinti in stato di grazia che con un poker di reti si porta subito in testa alla classifica cannonieri. A sommarsi alle reti della numero 19 arrivavano quella in apertura di Sabatino e l'autorete di Santoro. Meno positivo l'esordio delle giallorosse che in casa di un Sassuolo che si candida a mina vagante della stagione cadevano sotto i colpi iniziali di Iannella e Ferrato, rientrando poi in gara grazie alla rete di Annamaria Serturini, che entra nella storia come prima marcatrice del club giallorosso, ma al 74° una sfortunata autorete di Di Criscio rimetteva avanti di due le neroverdi e a nulla serviva nel finale il gol della rientrante in Italia Martina Piemonte che fissava il risultato sul 3-2 finale.

Domenica pomeriggio, con l'esordio televisivo su Sky che ha acquistato i diritti per questa stagione, la Juventus rispondeva a suo modo a Fiorentina e Milan mettendo subito in chiaro la volontà di non abdicare. A farne le spese il ChievoVerona Valpo che finiva già sotto dopo appena quattro minuti grazie a un tocco di suola, o di tacco, di Barbara Bonansea da pochi passi su tiro di Valentina Cernoia. Sono poi le due neo arrivate Cristiana Girelli ed Eniola Aluko a chiudere il primo tempo sul 3-0 a favore delle bianconere. Risultato che veniva replicato nella ripresa grazie a un'altra rete di Girelli a cui si sommavano l'altro neo acquisto Sanderson e Aurora Galli.

Fra le neopromosse sorride amaro la Florentia che in casa dell'Hellas Verona va in vantaggio per 2-0 con Danila Zazzera e Tona, ma si fa poi rimontare da Dessislava Dupuy e Pasini fra la fine del primo tempo e la ripresa. Sconfitta onorevole invece per l'Orobica che cade in casa del Tavagnacco a segno subito con Mascarello e poi bravo a gestire la gara fino al termine.

Prossimo turno a mezzo servizio a causa del rinvio di tre gare (Chievo Verona Valpo-Pink Bari, Orobica-Hellas Verona e Roma-Tavagnacco) per le tante ragazze impegnate con la Nazionale U19 agli Europei di categoria, ma non per questo meno interessante. La Juventus infatti farà visita alla neopromossa Florentia, mentre l'Atalanta/Mozzanica sfiderà il Sassuolo. Il big match andrà però in scena domenica, con diretta tv, fra il Milan e la Fiorentina grandi protagoniste della prima giornata e principali antagoniste delle bianconere di Rita Guarino per il titolo.

Questi risultati e marcatori della prima giornata di Serie A:

Fiorentina-Atalanta/Mozzanica 6-1 (22° Guagni, 29° Mauro, 58° Kostova, 66° Rig. Bonetti, 88° Nocchi, 90° Clelland; 82° Anghileri)

Hellas Verona-Florentia 2-2 (43° Dupuy, 64° Pasini; 23° Zazzera, 38° Tona)

Pink Bari-Milan 0-6(15° Sabatino, 28°, 40°, 61°, 83° Giacinti, 80° Aut. Santoro)

Sassuolo-Roma 3-2 (11° Rig. Iannella, 22° Ferrato, 74° Aut. Di Criscio; 59° Rig. Serturini, 80° Piemonte)

Tavagnacco-Orobica 1-0 (4° Mascarello)

Juventus-ChievoVerona Valpo 6-0 (4° Bonansea, 33°, 68° Girelli, 40° Aluko, 50° Sanderson, 56° Galli)

Classifica: Juventus 3, Milan 3, Fiorentina 3, Tavagnacco 3, Hellas Verona 1, Florentia 1, Orobica 0, Atalanta/Mozzanica 0, Pink Bari 0, ChievoVerona Valpo 0