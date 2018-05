Il punto sulla A femminile - L'anno si chiude col trionfo viola

© foto di Federico De Luca

Con l'assegnazione della Coppa Italia e degli ultimi due posti per la prossima Serie A il calcio femminile ha chiuso la propria stagione quantomeno a livello di club. La Fiorentina ha riscattato un'annata negativa, iniziata con la sconfitta in Supercoppa e proseguita con l'uscita dalla contesa per lo Scudetto, proprio contro quel Brescia che si era aggiudicato il primo trofeo stagionale. Un Brescia che ripartito praticamente da zero in estate è riuscito a tenere testa a una corazzata, seppur al primo anno, come la Juventus e che ha cullato il sogno di un Triplete sfumato prima con il rigore fallito da Federica Di Criscio nello spareggio-Scudetto e poi sotto i colpi di una Fiorentina in crescita esponenziale nel finale di campionato e probabilmente arrivata più fresca alla finale del trofeo nazionale. Le tre grandi si sono così spartite equamente i trofei nazionali in una stagione che ha visto, complice lo sbarco della società bianconera, una crescita d'attenzione attorno al campionato seppur con ancora troppi tasti dolenti: gare trasmesse in differita anziché in diretta per sovrapposizione di palinsesti, una finale spostata di luogo, data e ora (prima sabato19 alle ore 15:00 a La Spezia, poi domenica 20 alle ore 20:30 a Novara) a pochi giorni dalla sua disputa, il braccio di ferro fra FIGC e LND che si contendono l'organizzazione dei prossimi campionati di Serie A e B, infine il caos relativo alla retrocessione che si risolverà solo l'8 giugno (nonostante il campo abbia già emesso i suoi verdetti con il Ravenna retrocesso e la Pink Bari salva dopo due spareggi) quando il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI deciderà sul ricorso presentato dal Ravenna condannando probabilmente il Bari alla retrocessione e dando vita a una serie di corsi e controriscorsi che potrebbero infiammare l'estate.

La prossima Serie A al momento vedrà queste 12 squadre al via: Juventus, Brescia, Tavagnacco, Fiorentina, Mozzanica, ChievoVerona, Verona, Res Roma, Sassuolo, Pink Bari, Florentia e Orobica. Ma non è detto che qualcosa non possa cambiare perché il Milan punta forte sull'acquisto del Brescia per sbarcare nel calcio femminile e sfidare fin da subito la Juventus (e la Fiorentina) e perché altre società maschili (Inter e Roma su tutte) potrebbero provare ad approdare già dalla prossima stagione in massima serie, anche se non appare facile al momento. Senza contare il ricorso ravennate di cui sopra. Una Serie A che vedrà altri derby dopo quello di Verona (fra il Valpolicella/ChievoVerona e l'AGSM Verona) come quello di Firenze fra le viola e la Florentia, club che in tre anni ha scalato tutte le serie del calcio professionista collezionando altrettante promozioni in un percorso netto che è qualcosa di storico, e come quello di Bergamo fra il Mozzanica (affiliata all'Atalanta) e la neo promossa Orobica.

L'appuntamento clou prima dell'estate (quando l'Under 19 scenderà in campo per l'Europeo di categoria) sarà però fra dieci giorni allo stadio Franchi di Firenze dove l'Italia si giocherà la qualificazione al Mondiale di Francia 2019, basta un punto contro il Portogallo, con la speranza di tornare a disputare la massima competizione calcistica al mondo dopo 20 anni d'assenza. Sarebbe un segnale più che positivo per tutto il movimento che dopo aver qualificato Under 17 e 19 alle fasi finali dell'Europeo sogna di tagliare un grande traguardo in una cornice più che meritata. Altro segno della crescita d'attenzione attorno alle ragazze di Milena Bertolini che solo pochi mesi fa giocavano in campi, con tutto il rispetto, minori come quelli di Castel di Sangro o La Spezia.

Infine, vista la pausa estiva del calcio femminile, il consueto punto sulla Serie A si trasformerà facendo fede al nome della nostra testata in un punto sulle maggiori operazioni di mercato delle 12 squadre che giocheranno il prossimo anno in massima serie.